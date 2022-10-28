Місія ЄС з навчання українських військових отримала командира. Її старт — у листопаді
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Європейську навчальну місію для українських військових очолив польський генерал, нині командир 11 Люблінської бронекавалерійської дивізії Пьотр Тритек.
Відповідне рішення ухвалив Комітет із питань політики та безпеки (COPS) ЄС, передає RMF24.
Оперативне командування місії розташовуватиметься на полігоні Нова Демба Підкарпатського воєводства Польщі (межує з Україною). Ще один оперативний штаб базуватиметься в Німеччиніи, а третій штаб буде розміщений у Брюсселі (займатиметься адміністративними питаннями).
На першому етапі місії планується навчання майже 15 тисяч українських військовослужбовців. Старт навчання — у листопаді. Її бюджет становить €106 мільйонів на два роки. Більшість навчань проходитимуть у Польщі.
Підготовка українців концентруватиметься на штабних навчаннях, тренуваннях з організації матеріально-технічного забезпечення, надання медичної допомоги, а також на протидії хімічній або ядерній загрозі.
- ЄС погодив запуск місії 17 жовтня, разом із збільшенням військової допомоги.
- Наразі наймасштабнішу тренувальну місію для ЗСУ (підготовка 10 тисяч бійців) проводить на своїй території Велика Британія. До неї залучені фахівці з понад 10 країн.
- Також є тренування в Іспанії — там українські військові опановують зенітно-ракетні комплекси Aspide. У Німеччині українці опановують бронетехніку.