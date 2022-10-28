Ілон Маск звільнив гендиректора Twitter і двох топменеджерів

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Очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск завершив купівлю соціальної мережі Twitter за $44 мільярди. Одним із перших його рішень стало звільнення трьох керівників.

Про це з посиланням на джерела пишуть CNBC і The Washington Post.

Маск звільнив генерального директора Парага Агравала, фінансового директора Неда Сігала, керівника відділу правової політики, довіри та безпеки Віджая Гадде, а також одного з ведучих консультантів Шона Еджета.

Хто їх замінить — поки невідомо.

Джерела Bloomberg повідомляють, що генеральним директором Twitter стане сам Маск. У довгостроковій перспективі він може поступитися цією посадою.

Також Маск виступає проти довічних банів, що може означати повернення Дональду Трампу доступу до акаунту. Член Палати представників, республіканець Лорен Боберт вже закликала Маска розбанити Трампа.