«Це інформаційна операція». Зеленський не вважає, що росіяни готуються відступати з Херсону

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Президент Володимир Зеленський не вважає, що росіяни готуються до відступу з Херсону. На його думку, окупанти проводять інформаційну операцію.

Про це він розповів у інтервʼю італійському виданню Corriere della Sera.

«Я не бачу, щоб вони втікали з Херсону. Це інформаційна атака. Я не можу розголошувати все. Це атака, щоб ми пішли туди, забрали людей з інших небезпечних напрямків — туди. Це була їхня інформаційна операція. Вони не готові залишити Херсон», — зазначив Зеленський.

За його словами, росіяни вивезли лише невелику частину цивільних. Військові ж продовжують перебувати на позиціях.

Водночас Зеленський запевняє, що в окупантів не буде змоги вийти з оточення у Херсоні. Він також впевнений, що Україна звільнить місто.

«Це складно, тому що ціною є люди. Ми ставимося до людей не так, як у росії. Для неї не важливо, скільки людей помруть завтра. А для нас це дуже важливо, ми не можемо так чинити. Не можемо сказати: «Ідіть туди і помирайте». Тому ми думаємо, шукаємо шляхи, просимо партнерів дати нам більше броньованої техніки, щоб зберегти більше людей», — пояснив він.