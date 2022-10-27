Американські ВВС успішно протестували гіперзвукову ракету

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Американські Військово-морські сили та армія провели успішний тестовий запуск гіперзвукової ракети.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву Пентагону.

Запуск проводився з приморського стартового майданчика у штаті Вірджинія в цю середу, 26 жовтня. Під час запуску військові провели низку експериментів, оцінили навігацію ракети і перевірили передові матеріали, які можуть витримувати вкрай високу температуру.

Вказано, що ракета летіла зі швидкістю, що у п’ятеро перевищує швидкість звуку.