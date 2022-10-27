Американські ВВС успішно протестували гіперзвукову ракету
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Американські Військово-морські сили та армія провели успішний тестовий запуск гіперзвукової ракети.
Про це пише Reuters із посиланням на заяву Пентагону.
Запуск проводився з приморського стартового майданчика у штаті Вірджинія в цю середу, 26 жовтня. Під час запуску військові провели низку експериментів, оцінили навігацію ракети і перевірили передові матеріали, які можуть витримувати вкрай високу температуру.
Вказано, що ракета летіла зі швидкістю, що у п’ятеро перевищує швидкість звуку.
- У травні цього року Військово-повітряні сили США успішно випробували гіперзвукову ракету AGM-183A від компанії Lockheed Martin. Під час випробувань ракета досягла швидкості впʼятеро вищої за швидкість звуку (понад 6 тис. км/год).
- У січні 2022 року про успішний тест гіперзвукової ракети заявила КНДР. Росія про успішні випробування подібної зброї заявляла в грудні 2021 року. Тоді ж у рф заявили, що поставили на бойове чергування ракетну систему С-550.