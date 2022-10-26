Сенат Польщі визнав російський режим терористичним
- Автор:
- Олег Панфілович
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Сенат Польщі визнав російський режим терористичним.
Про це повідомляє сайт Сенату.
Рішення ухвалили одноголосно. Під час обговорення сенатори вказали на безпрецедентну жорстокість російської агресії та необхідність покарання винних.
«Ці злочини вимагають міжнародної відповіді не лише у вимірі гуманітарної та військової допомоги, а й правової допомоги», — заявив сенатор Александер Поцей. Сенатори також закликали всі інші держави наслідувати приклад Польщі і теж визнати російський режим терористичним.
- 18 жовтня парламент Естонії (Рійгікогу) визнав правлячий в росії режим терористичним.
- 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, де вперше визнала нинішній російський режим терористичним.
- Перед цим сенатор Ліндсі Грем та член Палати представників Тед Ліу внесли до Конгресу США законопроєкт про визнання росії країною-спонсором тероризму.