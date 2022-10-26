«Укренерго» другий день поспіль обмежує електропостачання по всій Україні

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Carlos Becerra / Bloomberg via Getty Images

Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» другий день поспіль вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших споживачів у всіх областях.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Вони зазначають, що примусові обмеження споживачів електроенергії — це повністю контрольований захід, який дозволяє знизити навантаження на електромережі та дає можливість збалансувати роботу енергосистеми.

Також у НЕК нагадали, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього піку споживання (06:00—11:00 та 17:00—23:00), зменшує ризик перевантаження в мережах та застосування обмежень для споживачів.

Споживачів просять ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів. Та за можливості перенести користування деякими з них, наприклад, пральними машинами, бойлерами та обігрівачами, на нічний період.