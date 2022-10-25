Новопризначений премʼєр Великої Британії залишив на посадах міністра оборони Воллеса та голову МЗС Клеверлі

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Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак перепризначив на посади міністра оборони Бена Воллеса й голову МЗС Джеймса Клеверлі.

Про це повідомляє The Guardian.

Клеверлі уже поговорив із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та підтвердив підтримку Британією Києва.

«Я мав телефонний дзвінок зі своїм британським колегою Джеймсом Клеверлі, який щойно був повторно призначений до нового уряду прем’єр-міністра Ріші Сунака. Уряди можуть змінюватися, але підтримка наших британських друзів залишатиметься непохитною стільки, скільки потрібно Україні для перемоги», — написав Кулеба у Twitter.

Міністром внутрішніх справ Британії в уряді Сунака стала Суелла Браверман, яка уже була на цій посаді за часів Ліз Трасс. Лідеркою Палати громад залишається Пенні Мордонт. Вона продовжить відповідати за реалізацію законодавчої програми уряду.

Джеремі Ганта перепризначили на посаду міністра фінансів, а Домінік Рааб працюватиме в уряді Сунака на посаді заступника глави уряду та міністра юстиції.