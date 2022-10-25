Україна повернула тіла 25 полеглих воїнів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Україна повернула тіла 25 полеглих захисників.
Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.
«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв [...]. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», — повідомили у відомстві, але без подробиць.
- Під час попереднього обміну тілами українська сторона забрала 62 загиблих військових, серед яких ті, які загинули під час теракту в колонії в окупованій Оленівці Донецької області.
- 11 жовтня Україна повернула з російського полону 32 воїнів і тіло полеглого ізраїльтянина Дмитра Фіалки. 13 жовтня — 20 військових, а 17 жовтня — 108 українок, серед яких 37 евакуйованих з «Азовсталі».