Україна розраховує щомісяця отримувати від Німеччини по $500 мільйонів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Herman / Flickr
Україна розраховує щомісячно отримувати від Німеччини допомогу на $500 мільйонів.
Про це заявив радник президента з економічних питань Олександр Роднянський, повідомляє німецький телеканал ZDF.
Роднянський заявив, що український бюджет щомісяця потребує $4—5 мільярдів. Україна, за його словами, розраховує на щомісячну допомогу від Євросоюзу на близько $2 мільярдів протягом наступного року.
Радник Зеленського також зазначив, що російські атаки знищили приблизно 40% енергетичної інфраструктури. Раніше Україна експортувала електроенергію та отримувала значний дохід. «На жаль, росіяни досягли своєї мети перекрити український експорт електроенергії», — зазначив Роднянський.
За його словами, Україна сподівається на екстрену допомогу від Заходу у вигляді дизель-генераторів, аварійних генераторів або мобільних електростанцій.
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