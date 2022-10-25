У NASA запрацювала дослідницька група з вивчення НЛО

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Pentagon

В Американському аерокосмічному управлінні (NASA) 24 жовтня запрацювала дослідницька група з вивчення неідентифікованих явищ у повітрі (UAP). Цим терміном зараз позначають НЛО.

Про це пише Reuters.

Група із 16 спеціалістів зосередить своє розслідування виключно на незасекречених спостереженнях та інших даних, зібраних урядом і комерційним сектором.

Дослідження буде відкритим. Група спробує зібрати та структурувати наявні на сьогодні дані про UAP, зробити наукові висновки, а також зʼясувати, як краще отримувати дані про небесні явища в майбутньому.

У NASA заявили, що перші девʼять місяців група розроблятиме стратегію організації та вивчення UAP, перш ніж рекомендувати «дорожню карту потенційного аналізу даних». Перший звіт групи очікується в середині 2023 року.

У червні цього року, коли зʼявилася інформація про створення групи, у NASA казали, що наразі не мають жодних доказів того, що UAP мають позаземне походження.

Робота цієї групи жодним чином не повʼязана з розслідуванням Пентагону, що перевіряє матеріали військових про контакти з UAP. Представники Міністерства оборони та розвідки США пʼять місяців тому свідчили перед Конгресом, що в каталог спостережень внесли вже 400 випадків фіксації UAP, але всі вони не мають наукового пояснення.