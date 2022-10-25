У NASA запрацювала дослідницька група з вивчення НЛО
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Pentagon
В Американському аерокосмічному управлінні (NASA) 24 жовтня запрацювала дослідницька група з вивчення неідентифікованих явищ у повітрі (UAP). Цим терміном зараз позначають НЛО.
Про це пише Reuters.
Група із 16 спеціалістів зосередить своє розслідування виключно на незасекречених спостереженнях та інших даних, зібраних урядом і комерційним сектором.
Дослідження буде відкритим. Група спробує зібрати та структурувати наявні на сьогодні дані про UAP, зробити наукові висновки, а також зʼясувати, як краще отримувати дані про небесні явища в майбутньому.
У NASA заявили, що перші девʼять місяців група розроблятиме стратегію організації та вивчення UAP, перш ніж рекомендувати «дорожню карту потенційного аналізу даних». Перший звіт групи очікується в середині 2023 року.
У червні цього року, коли зʼявилася інформація про створення групи, у NASA казали, що наразі не мають жодних доказів того, що UAP мають позаземне походження.
Робота цієї групи жодним чином не повʼязана з розслідуванням Пентагону, що перевіряє матеріали військових про контакти з UAP. Представники Міністерства оборони та розвідки США пʼять місяців тому свідчили перед Конгресом, що в каталог спостережень внесли вже 400 випадків фіксації UAP, але всі вони не мають наукового пояснення.
- У березні 2021 року колишній голова розвідки США підтвердив, що існує ще багато секретних матеріалів про НЛО. У червні того ж року розвідка США оприлюднила звіт про НЛО, але не змогла пояснити появу цих обʼєктів.
- Ще у квітні 2020 року Пентагон офіційно опублікував відеозаписи, на яких зафіксовані перехоплення військовими літаками невпізнаних літаючих обʼєктів. Кадри перехоплення зняли екіпажі американських бойових літаків у 2004 і 2015 роках. Усі три ролики раніше вже опинялися у відкритому доступі внаслідок «несанкціонованої публікації у 2007 та 2017 роках», а ВМС США визнали автентичність цих відео.
- У 2019 році кілька пілотів-винищувачів Військово-морських сил США розповіли про фіксування і переслідування невпізнаних літаючих обʼєктів, які вони спостерігали поблизу авіабаз або американських авіаносців. Пілоти описали інциденти, які відбувалися з літа 2014 до березня 2015 року.