Росія з початку війни зробила 85 атак на енергетичну інфраструктуру України, 51 з них — у жовтні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Росія з початку повномасштабного вторгнення зробила 85 атак на обʼєкти електроенергетики, з них 51 — у жовтні.
Про це генпрокурор Андрій Костін повідомив 24 жовтня.
Найбільше ударів по обʼєктах критичної інфраструктури було:
- у Дніпропетровській області — 8;
- Львівській — 6;
- Вінницькій — 5;
- Сумській — 4;
- Харківській — 4;
- у Києві — 4.
- 20 жовтня по всій Україні запровадили обмеження на постачання електроенергії. Влада заявила, що від російських атак постраждало 40% енергетичних обʼєктів країни. 21 жовтня в Україні відновили 253 з 580 пошкоджених обʼєктів енергетичної інфраструктури .