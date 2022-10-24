«Схеми»: Затриманий за держзраду президент «Мотор Січі» Богуслаєв має громадянство росії

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Прилепа Олександр / УНІАН

У президента компанії «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва є російське громадянство.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів проєкту «Схеми».

Згідно з витягом з системи «Роспаспорт», 15 жовтня 2000 року В’ячеслав Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина рф, в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Дата отримання паспорта громадянина російської федерації — 18 жовтня 2000 року.

Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків у росії, прив’язаний до його паспорта громадянина рф. Це підтверджується через сайт російської Податкової служби.

Зазначається, що перевірка номера паспорта в реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ рф підтвердила, що номера його паспорта немає в переліку недійсних.

Журналісти звертають увагу, що з часу набуття громадянства росії Богуслаєв не лише був керівником «Мотор Січі», а й був довіреною особою кандидати в президенти віктора януковича, з 2006 року був народним депутатом чотирьох скликань поспіль. Крім того, будучи народним депутатом, Богуслаєв входив до складу комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.