Новим премʼєром Британії стане ексміністр фінансів Ріші Сунак. Він був єдиним кандидатом

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Новим премʼєр-міністром Великої Британії стане колишній міністр фінансів Ріші Сунак. Він був єдиним кандидатом на цю посаду.

Про це пише Sky News.

Щоб стати кандидатом на виборах лідерів консерваторів і, відповідно, новим премʼєром, потрібно було набрати понад 100 голосів підтримки від депутатів. Усього їх було 357. Сунак вже набрав майже 200 таких голосів, а єдиною його опоненткою була лідерка Палати громад Великої Британії Пенні Мордонт.

Мордонт змогла набрати майже 30 голосів і вже оголосила, що знімає свою кандидатуру. Це означає, що Сунак автоматично перемагає на виборах лідера Консервативної партії і найближчим часом стане новим премʼєром Великої Британії.