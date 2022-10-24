Мінцифри працює над оформленням іпотеки через «Дію» для трьох категорій населення

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Кузьмін Олександр / «Бабель»

Віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтервʼю «Бабелю» повідомив, що його відомство зараз працює над цифровою іпотекою для військових, медиків та вчителів.

«От уявіть, ви хочете купити квартиру в іпотеку, заходите в «Дію», натискаєте «отримати іпотеку» ― і формується ваша заявка в банк, а можна кілька. Після того вони вам надсилають відповідь про умови та відсотки. І немає дзвінків, принижень, запитань про те, скільки ви заробляєте. Думаю, запустимо наприкінці жовтня, і для нас це буде технологічна революція», ― каже він.

З 1 жовтня 2022 року програма «Доступна іпотека» стала доступною для чотирьох категорій громадян: військовослужбовці за контрактом та працівники сектора безпеки та оборони, медики, вчителі та педагогічні працівники й науковці.

Ставка за іпотекою для цих категорій людей становитиме 3%. Термін іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок становитиме 20% від вартості житла.