Зеленський відповів на заяву шойгу про «брудну бомбу» та закликав світ відреагувати
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- Анна Холоднова
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Офіс президента / Telegram
Володимир Зеленський у відповідь на звинувачення міністра оборони рф сергія шойгу заявив, що «усі добре розуміють, хто джерело усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
Президент України нагадав, що саме росія шантажує радіаційною катастрофою на Запорізькій АЕС, пускає ракети над українськими ядерними обʼєктами та замінувала дамбу й агрегати Каховської ГЕС.
«Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок — вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого «бруду» має побачити, що світ це не проковтне», — наголосив президент.
- Голова міністерства оборони росії сергій шойгу поговорив з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Шойгу розповів усім їм про так звану «брудну бомбу», яку, на думку росіян, може застосувати Україна.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також відповів на заяви голови міноборони рф. Він зазначив, що росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують.