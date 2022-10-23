«Настільки ж абсурдна, наскільки й небезпечна». Голова МЗС України прокоментував заяву шойгу про «брудну бомбу»

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви голови міноборони рф сергія шойгу про плани України підірвати ядерний боєприпас.

«Російська брехня про те, що Україна нібито планує застосувати «брудну бомбу», настільки ж абсурдна, наскільки й небезпечна. По-перше, Україна є відданою учасницею ДНЯЗ: ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх придбати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують», — написав він у Twitter.