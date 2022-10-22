Майже 1,5 мільйона абонентів лишилися без електроенергії через ранкові ракетні атаки. Є значні проблеми з інтернетом

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Майже 1,5 мільйона абонентів в низці областей України лишилися без електроенергії через ранкові ракетні атаки росії.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Ворог продовжує бити по енергетичних обʼєктах у різних областях нашої країни. Станом на зараз унаслідок ракетних ударів у Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, у Миколаївській — 188 400, у Волинській — 102 000, у Черкаській — 242 000, у Рівненській — 174 790, у Кіровоградській — 61 913, в Одеській — 10 500», — заявив він.

Окрім цього, через російські ракетні атаки в деяких регіонах України проблеми з доступом до інтернету. За даними експертної групи NetBlocks, яка відслідковує роботу інтернету в різних країнах, найсильніше постраждали Миколаївська і Хмельницька області.