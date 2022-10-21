CNN: Білий дім веде переговори з Ілоном Маском про запуск Starlink в Ірані

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Білий дім веде переговори з Ілоном Маском про можливість роботи супутникового інтернету Starlink від SpaceX в Ірані.

Про це CNN повідомили чиновники, знайомі з цим питанням.

«Ми тримаємо ногу на газу, щоб зробити все можливе та підтримати прагнення іранського народу», — сказав CNN високопоставлений чиновник.

«Це наша політика, і крапка. У той же час це справді іранський рух, який очолюють молоді дівчата. Він поширюється на інші аспекти суспільства. І ми не хочемо жодним чином затьмарювати їхній рух», — додав він.

Білий дім розглядає компактну та просту у використанні технологію Starlink як потенційне рішення протидіяти спробам іранського режиму обмежити доступ простестувальників до інтернету.