Міністр оборони: Українська ППО вже збиває приблизно 60% повітряних цілей

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Міністр оборони Олексій Резніков розповів в ефірі телемарафону, що українська протиповітряна оборона збиває на сьогодні до 60% ворожих повітряних цілей.

«Це стосується крилатих, балістичних ракет тощо. А по дронах ефективність навіть набагато вища. Але, звісно, кожний новий елемент — це можливість захистити спочатку обʼєкти критичної інфраструктури, потім населені пункті й так далі», — сказав Резніков.

Міністр зауважив, що найближчим часом результати роботи ППО будуть ще кращими, з урахуванням отримання нових систем. За прогнозами Міноборони, у найближчі місяці Україна може мати повітряну оборону, яка буде здатна збивати до 80% цілей.

При цьому він акцентував на тому, що на 100% закрити небо протиповітряними і протиракетними системами неможливо, навіть найсучаснішими.