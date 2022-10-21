Генштаб: Окупаційна влада Берислава на Херсонщині втекла з міста
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Окупаційна влада міста Берислав (Херсонська область) 19 жовтня припинила свою діяльність.
Про це повідомляє Генштаб у своєму зведенні.
Усі органи окупаційної влади згорнуті. Російські окупанти втекли з міста. Наразі залишити Берислав намагаються колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом із родинами та майном.
- Наразі в Херсонській області йде наступ українських військ. Станом на 21 жовтня звільнено 88 населених пунктів.
- 18 жовтня в окупованій частині Херсонщини оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Колаборант володимир сальдо заявив тоді про «заплановане руйнування греблі Каховської ГЕС».
- Президент Зеленський 20 жовтня повідомив про підготовку теракту на Каховській ГЕС. Росіяни замінували дамбу й агрегати станції. За даними воєнної розвідки, замінували ГЕС ще у квітні, зараз вони мінують шлюзи та опори. Уряд України закликає організувати міжнародну місію на гідроелектростанцію.