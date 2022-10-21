Правозахисники: Росія вивозить з Херсону цивільних заручників та військовполонених, куди саме — невідомо

Новини

Getty Images / «Бабель»

В окупованій Херсонській області російські військові переміщують українських цивільних заручників та військовполонених в невідомому напрямку.

Заяву 21 жовтня опублікувала голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик.

Окупаційна влада виправдовує такі переміщення необхідністю «евакуації», але і не надає жодної інформації про нові місця ув’язнення рідним полонених.

Наразі ідеться про сотні людей, які утримувалися у різних локаціях Херсонської області. Станом на 20 жовтня відомо, що ув’язнених переміщують у невідомому напрямку з:

Херсонського слідчого ізолятора (вулиця Перекопська, 10);

«Північної виправної колонії (№90)» (Херсон, вулиця Некрасова, 234);

будівлі ІТТ №1 в Херсонській області (Херсон, вулиця Теплоенергетиків, 3).

«Це, найімовірніше, призведе до втрати правозахисниками та родинами полонених і без того обмеженої інформації стосовно українців у російському полоні», — пояснила Тетяна Печончик.

Крім того, за її словами, більшість полонених мають серйозні ушкодження та проблеми зі здоров’ям після катувань і тривалого перебування у непристосованих приміщеннях та нелюдських умовах.

Правозахисники просять українські та міжнародні інституції взяти процеси транспортування українських військовополонених та цивільних заручників на особливий контроль, фіксувати їх переміщення та вимагати від росії надати інформацію про напрям та мету таких переміщень, місця та умови їх подальшого утримання.