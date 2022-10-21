Мінрегіон: В Україні відновили понад 250 обʼєктів енергоінфраструктури, які постраждали від російських ударів

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Reuters / «Бабель»

В Україні відновили понад 250 обʼєктів теплопостачання, пошкоджені внаслідок російської агресії, заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Про це повідомляє Укрінформ.

«580 котелень і теплових пунктів пошкоджено із 24 лютого, 253 з них уже відновлено», — сказав Чернишов. Крім того, за його словами, вже вдалося реконструювати три теплоелектроцентралі, на чотирьох відновлювальні роботи на завершальній стадії. Ще 12 теплових електроцентралей та станцій потребують екстреного відновлення.

Міністр також повідомив, що на місцевому рівні зараз формуються аварійні запаси обладнання, які використовуватимуть у випадку тривалого відключення енергії.