Іран закликав своїх громадян поки не їхати до України або покинути її

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Міністерство закордонних справ Ірану радить своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну або залишити країну, якщо вони вже перебувають там.

Про це йдеться у повідомленні Reuters.

«У звʼязку з ескалацією воєнних конфліктів і посиленням нестабільності в Україні всім громадянам Ірану наполегливо рекомендується утриматися від поїздок до цієї країни. Водночас громадянам Ірану, які проживають в Україні, рекомендують залишити цю країну, щоб зберегти своє життя та безпеку», — зазначило міністерство.