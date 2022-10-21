Резніков: Україна знайшла джерела фінансування Starlink для військових
- Автор:
- Олег Панфілович
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Україна знайшла три джерела фінансування супутникового інтернету Starlink для своїх військових.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, пише Politico.
У разі необхідності звʼязок фінансуватимуть Пентагон, Європейський Союз та приватні донори. Резніков розповів, що Київ вийшов на прямий звʼязок із засновником SpaceX Ілоном Маском, аби знайти вихід із ситуації, яка виникла з оплатою терміналів.
За словами міністра оборони, контактувати з Маском взявся міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. «Він відповідає за цифровізацію і має прямий звʼязок з Ілоном Маском. У них особисте спілкування, і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їхнього останнього обговорення цього питання», — заявив міністр.
- 14 жовтня стало відомо, що компанія SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування Starlink в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць. В Офісі президента України відповіли, що Україна знайде спосіб підтримувати працездатність Starlink.
- Згодом Ілон Маск передумав і заявив, що далі фінансуватиме послуги Starlink в Україні, проте міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс запропонував країнам-союзникам разом оплачувати рахунки України за Starlink, якщо компанія Ілона Маска SpaceX уже не може.