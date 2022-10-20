Відключення електроенергії в Україні будуть і завтра, 21 жовтня
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Matthew Henry / Unsplash
Віялові відключення електроенергії по всій країні будуть і завтра, 21 жовтня.
Про це повідомили в «Укренерго».
«Завтра нас всіх чекає ще один непростий день — тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. В яких областях — повідомимо завтра зранку», — сказано в повідомленні.
Докладнішу інформацію про відключення в регіонах публікуватимуть обласні оператори системи розподілу електроенергії.
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