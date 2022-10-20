Суд Праги частково виправдав росіянина Франчетті, який брав участь в окупації Криму. Його звільнили з-під варти

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Міський суд Праги частково виправдав росіянина Александра Франчетті, який брав участь в окупації Криму.

Про це повідомляє ČTK.

Франчетті звинувачували в насильницькому утриманні щонайменше 11 українців у 2014 році, але довести це поки не вдалося.

Суд звільнив Франчетті з-під варти, проте прокурор Праги подав на це рішення апеляцію. Обвинувачення у створенні організованого злочинного угруповання з Франчетті не зняли, тому йому досі загрожує увʼязнення до 15 років.