Болгарія останньою відмовилась від участі в «Євробаченні-2023»

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Болгарія стала останньою країною, яка заявила, що не братиме участі в «Євробаченні-2023», що відбудеться у Великій Британії. Причина — брак грошей.

Про це повідомляє BBC.

Відтак у конкурсі візьмуть участь 37 країн.

Цього року країн-учасниць попросили збільшити свій внесок, щоб компенсувати гроші, які втратили після заборони на участь для росії. Скільки заплатить кожна країна — невідомо, але загальна вартість усіх учасників зазвичай становить близько $5,6 мільйона, а країна-господар платить додаткову суму. Очікується, що британський мовник ВВС витратить $9—19 мільйонів на організацію заходу.

Перед цим від участі ув конкурсі з тієї ж причини відмовилися Чорногорія та Північна Македонія.