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Канада ввела нові санкції проти Ірану

Автор:
Анна Холоднова
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Канада запровадила додаткові санкції проти Ірану через порушення прав людини.

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

Цього разу у списку обмежень опинилися шість людей та чотири організації, які організовували або сприяли серйозним порушенням прав людини, у тому числі, утискали іранських жінок, та поширювали пропаганду, щоб виправдати репресії та переслідування з боку іранського режиму.

Зокрема:

«Це третій набір санкцій, накладених Канадою на іранський режим за його грубі та систематичні порушення прав людини та його триваючі дії, спрямовані на дестабілізацію регіонального миру та безпеки», — зазначили в уряді Канади.