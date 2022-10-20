Канада ввела нові санкції проти Ірану

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Канада запровадила додаткові санкції проти Ірану через порушення прав людини.

Про це йдеться на сайті канадського уряду.

Цього разу у списку обмежень опинилися шість людей та чотири організації, які організовували або сприяли серйозним порушенням прав людини, у тому числі, утискали іранських жінок, та поширювали пропаганду, щоб виправдати репресії та переслідування з боку іранського режиму.

Зокрема:

Рада вартових конституції — організація, яка блокує значущу участь у виборах в Ірані, дискваліфікуючи кандидатів, які не відповідають ідеології режиму. Вона забезпечує виконання законів, які систематично порушують фундаментальні права іранців;

Рада експертів — організація, яка причетна до грубих і систематичних порушень прав людини та невиконання конституційних положень, таких як стаття 38, яка забороняє катування;

Рада доцільності — організація, що складається з високопоставлених чиновників, які консультують верховного лідера з усіх політичних питань, і виступає посередником у законодавчих суперечках між парламентом Ірану та Радою вартових конституції. Вона забезпечує виконання законів які систематично порушують основні права іранців;

заступник міністра внутрішніх справ Сейєд Маджид Мірахмаді;

командуючий оперативною базою Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Карамі;

колишній керівник телерадіомовної компанії Ісламської Республіки Іран Еззатолла Заргамі.

«Це третій набір санкцій, накладених Канадою на іранський режим за його грубі та систематичні порушення прав людини та його триваючі дії, спрямовані на дестабілізацію регіонального миру та безпеки», — зазначили в уряді Канади.