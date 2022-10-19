RND: Федеральний уряд Німеччини підготував план з легалізації канабісу. Що він передбачає
- Автор:
- Анна Холоднова
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christomosexual / Flickr
Міністр охорони здоровʼя Німеччини Карл Лаутербах підготував проєкт плану щодо легалізації канабісу. Зараз його узгоджують між залученими міністерствами.
Про це пише RND.
Згідно з документом, який опинився у розпорядженні редакції, канабіс більше не будуть юридично класифікувати як наркотик. Повнолітні мешканці Німеччини зможуть легально купувати та зберігати 20 грамів канабісу.
Також у Німеччині хочуть дозволити самостійно вирощувати до двох рослин конопель. Кількість ТГК у легалізованому канабісі не має перевищувати 15%.
Щоб запобігти шкоді, молодим людям віком від 18 до 21 року можна буде продавати лише продукти із максимальним вмістом ТГК 10%.
Якщо молодих людей віком до 18 років спіймають з канабісом, їх не каратимуть, але знахідку конфіскують. А служба у справах молоді може зобовʼязати таких людей пройти профілактичні курси.
Через законодавство ЄС і міжнародне право імпорт канабісу до Німеччини неможливий, тож продукт будуть виробляти всередині країни.
Урядовці розглядають можливість дозволу на продаж не тільки у ліцензованих магазинах, а й в аптеках. Канабісом не можна буде торгувати без ліцензії, а також поблизу шкіл, дитячих та молодіжних закладів.
Незважаючи на легалізацію, реклама продуктів з канабісу залишиться забороненою.
«Рекреаційний канабіс продається у зовнішній упаковці (звичайна упаковка) без рекламного дизайну», — йдеться у документі уряду.
А що в Україні?
- 7 червня Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Крім того, у МОЗ зазначили, що вже готові до забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва. 10 червня у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт про використання канабісу в медичних, промислових і наукових цілях.
- 14 червня комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав урядовий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Його рекомендують ухвалити в першому читанні.
- Законопроєкт передбачає, що українським пацієнтам дозволять купувати, зберігати та вживати ліки на основі медичних конопель, а лікарям — їх призначати. Бізнесу можна буде культивувати та вирощувати медичні коноплі на території України та виробляти з них ліки, перевозити й продавати їх на території України. Науковці зможуть досліджувати цю рослину, що стимулюватиме інновації в цій сфері.
- Однак для вирощування медичних конопель потрібно буде отримати дозвіл поліції на використання приміщень і спеціальну ліцензію. Також треба буде укласти договір із випробувальною лабораторією контролю якості ліків або мати лабораторію у себе на території. Необхідно буде забезпечити доступ Нацполіції до своїх обʼєктів для відбору і дослідження зразків продукції.