TikTok заборонить неповнолітнім вести прямі трансляції. Розслідувачі BBC знайшли на платформі недозволений контент

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Від листопада 2022 року TikTok підвищує мінімальний вік для прямих трансляцій із 16 до 18 років.

Про це пише BBC.

Протягом пʼяти місяців Глобальний відділ дезінформації BBC, BBC Arabic і BBC Eye Investigations стежили за понад 300 акаунтами в TikTok, які робили прямі трансляції з північно-західної Сирії.

Розслідувачі виявили, що діти виходять у прямий ефір із сирійських таборів для біженців і просять пожертви. Деякі з них отримують до $1 000 на годину, але коли вони знімають готівку, TikTok забирає до 70% коштів.

У правилах TikTok сказано, що просити подарунки напряму заборонено. Також користувачі мають «запобігати завданню шкоди, загрозі чи експлуатації» неповнолітніх на платформі.

Коли журналісти News BBC надіслали скаргу щодо 30 облікових записів, з яких діти просили грошей онлайн, їм прийшла відповідь, що в жодному з випадків умови використання соцмережі не були порушені.

Коли BBC News звернулися безпосередньо до TikTok за коментарем, компанія забанила ці акаунти. У соцмережі заявили, що цей тип контенту заборонений, а комісія від цифрових подарунків була значно меншою за 70%. Але точну суму представники TikTok так і не розкрили.

«У майбутньому тільки дорослі зможуть надсилати віртуальні подарунки або отримувати доступ до функцій монетизації», — зазначили в компанії та додали, що такі нововведення запрацюють «найближчими тижнями».

Як саме TikTok забезпечуватиме дотримання цих вікових обмежень — поки незрозуміло.