Електропостачання Лівого берега Києва відновили. Енергетики просять економити енергію, щоб не було віялових відключень

Новини

Електропостачання Лівого берега Києва відновили.

У Київській міськдержадміністрації повідомили, що енергетики ліквідували порушення в мережах, через яке сталося аварійне відключення від світла мешканців Дарницького району. Причиною відключення стала аварія на одному з обʼєктів силового трансформатора.

Світло повернули майже 40 тисячам споживачів.

Енергетики закликають киян обмежити використання енергомістких приладів у години пік — із 06:00 до 09:00 та із 17:00 до 23:00. Бізнес просять вимикати вивіски, підсвітку та не залишати увімкненим освітлення у приміщеннях на ніч.

Київська міська військова адміністрація наполегливо просить людей економити воду та електроенергію, щоб не було віялових відключень. Наразі Київ заощаджує лише 7% із 30% необхідних.