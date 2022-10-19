США повністю готові до ядерних сценаріїв з боку рф, але поки не бачать ознак підготовки до застосування такої зброї
- Автор:
- Софія Телішевська
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Maxim Kuzovkov / TASS / Getty Images
США повністю готові до будь-яких ядерних сценаріїв у виконанні росії, але поки що не бачать змін у ядерних позиціях рф. Білий дім продовжує уважно стежити за ситуацією.
Про це повідомив представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.
«Ви знаєте, знову ж таки, інші повідомляли, що будуть наслідки, але я не збираюся вдаватися до подробиць, окрім як сказати, що ми стоїмо на варті 24 години на добу, сім днів на тиждень», — сказав Райдер.
За його словами, США мають надійний потенціал стратегічного стримування, який існує вже багато років.
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