Новини

Нацбанк перевірятиме колекторські компанії без попередження. За яких умов це відбуватиметься

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Flickr / Національний банк України

Національний банк України узгодив порядок інспектування колекторських компаній. Відтепер їх перевірятимуть позапланово та без попереднього повідомлення.

Про це повідомляють у пресслужбі НБУ.

Нацбанк перевірятиме колекторів за таких підстав:

Крім того, Нацбанк розширив повноваження Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг. Відтепер Комітет може вирішувати, чи застосовувати щодо колекторів-порушників заходи впливу.