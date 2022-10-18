Нацбанк перевірятиме колекторські компанії без попередження. За яких умов це відбуватиметься
- Автор:
- Анна Холоднова
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Flickr / Національний банк України
Національний банк України узгодив порядок інспектування колекторських компаній. Відтепер їх перевірятимуть позапланово та без попереднього повідомлення.
Про це повідомляють у пресслужбі НБУ.
Нацбанк перевірятиме колекторів за таких підстав:
- якщо вони не нададуть вчасно та в повному обсязі необхідні документи відповідно до законодавства або вимог НБУ;
- якщо клієнти та інші люди свідчать про порушення колекторами вимог щодо етичної поведінки;
- якщо колекторська компанія відсутня за адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі;
- якщо кредитодавець не здійснює належний контроль за діяльністю колекторської компанії.
Крім того, Нацбанк розширив повноваження Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг. Відтепер Комітет може вирішувати, чи застосовувати щодо колекторів-порушників заходи впливу.
- 12 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон № 1349-ІХ про захист споживачів від колекторів при врегулюванні простроченої заборгованості, за який парламент проголосував 19 березня. Закон вводить чіткі правила поведінки як для кредиторів, так і для колекторів, а також встановлює вимоги до кредитодавців і колекторських компаній.
- 7 квітня Зеленський підписав закон про посилення відповідальності для колекторів і заборону їм спілкуватися з боржниками частіше, ніж двічі на добу.
- У жовтні 2021 року Національний банк України вперше оштрафував за новим законом колекторську компанію, яка порушувала етичну поведінку при врегулюванні простроченої заборгованості. На 102 тисячі гривень оштрафували «Кредитпромінвест».