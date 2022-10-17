МВС: На деокупованій Харківщині ексгумували понад 600 тіл загиблих

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На деокупованих територіях Харківської області уже ексгумували понад 600 тіл загиблих людей.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

«Фактично на території Харківської області ми вже ексгумували понад 600 тіл загиблих. Не одразу вдається їх ідентифікувати, є проблема. Зокрема, ідентифікація здійснюється через ДНК-аналіз, працюють спеціальні лабораторії. Наші міжнародні партнери якраз допомогли нам і надали реагенти та мобільні лабораторії, щоб швидко можна було це робити. Але все одно ми розуміємо, що ця робота на тижні, інколи – на місяці, щоб встановити хто саме є закатований», — сказав він.

За словами міністра, зразки ДНК беруть у родичів, їх порівнюють, і тільки протягом певного часу поліція може встановити особу закатованої людини.

Монастирський також нагадав, що Верховна Рада ухвалила спеціальний закон про ДНК — він спростить процедуру ідентифікації тіл загиблих.