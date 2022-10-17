Каньє Вест купує соцмережу прихильників Трампа Parler, на тлі бану в Twitter та Instagram

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Американський репер Каньє Вест купує соцмережу Parler, створену як альтернативу Twitter для прихильників консервативних і правих поглядів у США.

Про це повідомляє Parlement Technologies, яка володіє платформою.

Сторони уклали угоду, згідно з якою купівля має бути завершена в четвертому кварталі цього року. Її подробиці не розкриваються.

«У світі, де консервативні погляди можуть викликати неоднозначну реакцію, ми повинні переконатися, що ми маємо право на вільне самовираження», — йдеться в заяві репера, яку наводить компанія.

Угода підписана на тлі блокування Веста у Twitter та Instagram через антисемітські висловлювання.