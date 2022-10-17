Українські сили збили 85% іранських дронів, якими росія атакувала Україну з вечора неділі

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Українські сили збили щонайменше 37 іранських дронів-камікадзе з вечора 16 жовтня до ранку 17 жовтня. Це 85% тих безпілотників, які атакували українські міста з південного напрямку.

Про це під час брифінгу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Збивають усіма доступними засобами. В нічний час — це засоби, які мають радіолокаційні системи: йдеться про зенітно-ракетні комплекси, а також авіацію. Ціль не є такою складною, як боялися раніше. А з находженням додаткових засобів ППО, показник збитих дронів буде лише збільшуватися», — сказав Ігнат.

За його словами, за кілька останніх тижнів на півдні України вже збили 96 дронів Shahed-136 та чотири багатоцільові дрони Mohajer.