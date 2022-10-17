ЄС збільшує військову допомогу для України до €3,1 мільярда та запускає навчальну місію для ЗСУ

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Yuriy Dyachyshyn / Getty Images

Європейський Союз збільшує військову допомогу для України до €3,1 мільярда та запускає навчальну місію для українських військових.

Про це 17 жовтня повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

«Поки Дмитро Кулеба із бомбосховища звертається до Ради міністрів закордонних справ ЄС, ми збільшуємо військову допомогу Україні до 3,1 мільярда євро та запускаємо військову навчальну місію», — повідомив Жозеп Боррель.

Також ЄС створює місію військової допомоги для подальшої підтримки Збройних сил України. Місія матиме назву EUMAM, вона передбачатиме індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку Збройних сил України, в тому числі Сил територіальної оборони. EUMAM працюватиме на території держав-членів ЄС і матиме свій Оперативний штаб у Брюсселі. Командувач — віцеадмірал Ерве Блежан. Місія спочатку триватиме два роки, а фінансова орієнтовна сума загальних витрат на цей період становитиме €106 мільйонів.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уточнив, що у цьому своєму зверненні він закликав ЄС надати більше ППО та боєприпасів та запровадити санкції проти Ірану за постачання росії безпілотників.