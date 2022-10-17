ЄС погодив створення моніторингової місії на кордоні Вірменії та Азербайджану

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У Європейському Союзі погодили створення моніторингової місії на кордоні між Вірменією та Азербайджаном. Туди приїдуть до 40 експертів.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

Там зазначили, що про це домовилися на чотиристоронній зустрічі президент Азербайджану Ільхам Алієв, премʼєр Вірменії Нікол Пашинян, президент Франції Емманюель Макрон та очільник Європейської Ради Шарль Мішель.

Місія буде спрямована на сприяння відновленню миру та безпеки, підвищення довіри між країнами та делімітацію кордонів.

«Спрямування ЄС близько 40 експертів зі спостереження вздовж міжнародного кордону Вірменії з Азербайджаном сприятиме зміцненню довіри у нестабільній ситуації, яка ставить під загрозу життя людей і ставить під загрозу врегулювання конфлікту. Це ще один доказ повної прихильності ЄС кінцевій меті досягнення міцного миру на Південному Кавказі», — зазначив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

З міркувань оперативності туди направлять співробітників із спостережної місії ЄС у Грузії. Там наголошують, що ця місія буде тимчасовою і триватиме не довше двох місяців.