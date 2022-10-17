Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Вранці 17 вересня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
У столиці зафіксовано пʼять ударів дронами, які пошкодили енергетичні обʼєкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.
«Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання. Кожен регіон має план антикризового реагування. І просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години», — зазначив Шмигаль.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що росіяни атакували енергетичну інфраструктуру області у Камʼянському районі.
«Пожежа і серйозні руйнування. На місці працюють рятувальники та спеціальні машини ДСНС. Дуже прошу усіх тримати курс на заощадження електрики. Невелика економія кожного дасть суттєвий ресурс для відновлення енергомережі країни», — зазначив він.
- Зранку, 17 жовтня, росіяни атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Вибухи зафіксували у Шевченківському районі столиці — окупанти влучили у житловий будинок. З ушкодженої житлової багатоповерхівки врятували 18 людей, ще одна людина загинула.