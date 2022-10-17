У США запевнили, що реакція на використання росією ядерної зброї в Україні буде однаковою — незалежно від її потужності
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
У Білому домі запевнили, що реакція США на використання росією будь-якої ядерної зброї в Україні буде однаковою. Вона не залежатиме від того, наскільки потужною була ця зброя.
Про це заявив радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван, пише «Голос Америки».
За його словами, країни світу, зокрема і Китай та Індія, мають надіслати росії чіткий сигнал, що вона не має розглядати використання ядерної зброї як варіант у війні з Україною.
Салліван підкреслив, що президент США не вбачатиме відмінностей між використанням росією малопотужної тактичної ядерної зброї або більш потужної.
«Використання ядерної зброї на полі бою в Україні — це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, тут немає різниці», — додав він.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України і пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території.
- Раніше Володимир Зеленський в інтервʼю виданню ВВС сказав, що росія почала готувати своє суспільство до ядерного удару, але додав, що не вірить у застосування тактичної ядерної зброї.
- Генсек НАТО розповів, що сили Альянсу планують провести навчання з ядерного стримування. У НАТО заявили, що ядерний удар росії по Україні майже напевно спричинить «фізичну відповідь» з боку союзників.
- Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що росія у разі ядерного удару по Україні отримає потужну військову відповідь від її союзників аж до знищення армії рф.