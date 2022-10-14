У Лимані завершилась ексгумація тіл з масового поховання українських військових. Там знайшли 34 захисники

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У звільненому Лимані (Донецька область) слідчі завершили ексгумацію тіл з масового поховання українських військових.

Про це повідомила поліція Донецької області.

З братської могили дістали тіла 34 українських захисника.

Наразі тривають роботи в іншому місці, де поховано понад 120 цивільних. За добу слідчі піднімають і обстежують близько десяти тіл.

Поліцейські вже встановили 35 поховань на деокупованих територіях. За добу поліція отримала інформацію про ще чотири місця захоронення.