У Лимані завершилась ексгумація тіл з масового поховання українських військових. Там знайшли 34 захисники
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- Костя Андрейковець
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У звільненому Лимані (Донецька область) слідчі завершили ексгумацію тіл з масового поховання українських військових.
Про це повідомила поліція Донецької області.
З братської могили дістали тіла 34 українських захисника.
Наразі тривають роботи в іншому місці, де поховано понад 120 цивільних. За добу слідчі піднімають і обстежують близько десяти тіл.
Поліцейські вже встановили 35 поховань на деокупованих територіях. За добу поліція отримала інформацію про ще чотири місця захоронення.
- 1 жовтня 2022 року росія оголосила, що вийшла з міста Лиман Донецької області — «через загрозу оточення». 4 жовтня над містом офіційно підняли український прапор.
- Згодом у звільнених Святогірську та Лимані ексгумували тіла 120 людей, серед них і цивільні, і військові. Загалом у Лимані знайшли понад 200 поховань цивільних.