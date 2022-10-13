Росія погрожує ООН вийти із «зернової угоди». Генсек отримав перелік претензій

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Росія погрожує вийти із «зернової угоди», якщо її вимоги не будуть виконані.

Про це Reuters заявив постійний представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов.

За його словами, генсек ООН Антоніу Гутеррешу в середу отримав листа з переліком претензій від російської сторони. Головна з них, за словами Гатілова, гарантії рівноправного експорту зерна Чорним морем. Ці претензії в Москві в цю неділю мають обговорити з представниками ООН.

«Якщо ми побачимо, що з російського боку нічого не відбувається – експорту російського зерна і добрив – тоді, вибачте, нам доведеться подивитися на це по-іншому [...]. Ми не проти поставок зерна, але ця угода повинна бути рівноправною, вона повинна бути справедливою і чесно виконуватися всіма сторонами», — сказав Гатілов, згадавши, вибух на Кримському мосту і додавши, що «це ускладнює досягнення політичного рішення».

Він не надав копаю листа, направленого Гутеррешу.

В той же час офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик заявив, що з рф у постійному контакті в питанні щодо експорту зерна.