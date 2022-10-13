Росія погрожує ООН вийти із «зернової угоди». Генсек отримав перелік претензій
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Росія погрожує вийти із «зернової угоди», якщо її вимоги не будуть виконані.
Про це Reuters заявив постійний представник Росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов.
За його словами, генсек ООН Антоніу Гутеррешу в середу отримав листа з переліком претензій від російської сторони. Головна з них, за словами Гатілова, гарантії рівноправного експорту зерна Чорним морем. Ці претензії в Москві в цю неділю мають обговорити з представниками ООН.
«Якщо ми побачимо, що з російського боку нічого не відбувається – експорту російського зерна і добрив – тоді, вибачте, нам доведеться подивитися на це по-іншому [...]. Ми не проти поставок зерна, але ця угода повинна бути рівноправною, вона повинна бути справедливою і чесно виконуватися всіма сторонами», — сказав Гатілов, згадавши, вибух на Кримському мосту і додавши, що «це ускладнює досягнення політичного рішення».
Він не надав копаю листа, направленого Гутеррешу.
В той же час офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик заявив, що з рф у постійному контакті в питанні щодо експорту зерна.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. Через добу війська росії обстріляли порт Одеси ракетами. 5 серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- 7 вересня путін заявив, що треба обмежити напрямки експорту українського зерна і продовольства Чорним морем у рамках «зернової угоди». Він казав, що українське зерно йде до ЄС, а не в Африку. У Мінінфраструктури його заяву спростували.
- У той же день постійний представник росії в ООН Василь Небензя заявив, що рф може відмовитися від продовження «зернової угоди» в листопаді.