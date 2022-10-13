Війська росії замінували майже всі місця масових поховань українців
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- Костя Андрейковець
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Стас Козлюк / «Бабель»
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що російські війська замінували майже всі місця масових поховань українців.
Про це він заявив в ефірі телемарафону.
«Щоб підійти до братської могили біля-будь якого міста, на жаль, нам доводиться викликати саперів. Біля кожного, фактично, звільненого населеного пункту, в нас знаходяться місця поховань людей, які зазнавали тортур», — сказав міністр.
Він додав, що станом на 13 жовтня поліцейські відновили правопорядок у 339 звільнених пунктах Донецької, Харківської і Херсонської областей.
- На звільнених територіях знаходять десятки катівень. Тільки на Харківщині виявили 22 катівні. По області знайшли вже 530 тіл закатованих цивільних.