«Укрпошта» випустить марки до Дня захисника України

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Укрпошта

«Укрпошта» випустить нові марки з нагоди Дня захисника та захисниці України.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Кожен, хто придбає марковий аркуш, долучиться до збору коштів на підтримку наших захисників і захисниць, які рішуче витісняють агресора та оберігають країну на землі, у повітрі й на морі», — зазначили в «Укрпошті».

На аркуші буде шість марок:

«Десантно-штурмові війська ЗСУ»;

«Військово-морські сили ЗСУ»;

«Сухопутні війська ЗСУ»;

«Сили територіальної оборони ЗСУ»;

«Сили спеціальних операцій ЗСУ»;

«Повітряні сили ЗСУ».

Ілюстрації для них створив художник Антон Хрупін, який раніше працював над випуском серії «Вільні. Незламні. Непереможні». Тираж маркового аркуша — мільйон екземплярів.

Укрпошта