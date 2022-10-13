Європейський парламент обрав трьох претендентів на премію Сахарова
- Автор:
- Анна Холоднова
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European Parliament / Flickr
Члени комітетів із закордонних справ і розвитку Європейського парламенту 13 жовтня проголосували за фіналістів премії Сахарова за свободу думки.
Про це повідомляють на сайті Європарламенту.
До списку претендентів увійшли:
- президент Володимир Зеленський та український народ;
- активіст WikiLeaks Джуліан Ассанж;
- Колумбійська комісія зі встановлення істини.
Конференція президентів Європейського парламенту 19 жовтня обере переможця. Церемонію вручення нагороди проведуть у залі Європейського парламенту 14 грудня.
- Премія Сахарова за свободу думки — це щорічна відзнака Європейського парламенту, яку вручають за досягнення в таких областях: захист прав людини та її основних свобод; розвиток демократії та відстоювання верховенства права; повага до міжнародного законодавства; захист прав меншин. Ця премія є, зокрема, в українського режисера Олега Сенцова.
- 14 вересня Європейська народна партія висунула український народ і президента України Володимира Зеленського на цьогорічну премію Сахарова.
- Ще один претендент — австралійський інтернет-журналіст і телеведучий Джуліан Ассанж. Він заснував сайт WikiLeaks, де оприлюднив безліч надсекретних матеріалів про шпигунські скандали, корупцію у вищих ешелонах влади, воєнні злочини та дипломатичні таємниці кількох держав. Ассанжа затримали у Великій Британії у квітні 2019 року в будівлі посольства Еквадору в Лондоні. Він переховувався там від 2012 року, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинуватили в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні (згодом влада Швеції закрила цю справу). У грудні 2021 року лондонський суд дозволив екстрадувати Ассанжа до США.
- Колумбійську комісію зі встановлення істини створили після мирної угоди 2016 року. Мета цієї організації — припинити громадянську війну в Колумбії та захистити права її жертв.