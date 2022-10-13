Зеленський відповів на петицію про скасування безвізу з білоруссю
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, в якій вимагали скасувати безвізовий режим з білоруссю.
Зеленський запропонував уряду розглянути питання про скасування безвізу, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням ситуації та для захисту національних інтересів держави.
Президент нагадав, що кордон України з білоруссю закритий на вʼїзд для громадян білорусі та інших іноземців з 26 лютого 2022 року. Таким чином, усі пункти пропуску на кордоні із білоруссю зачинені, окрім одного на Волині, що працює в обмеженому режимі, — там оформлюють українців, які повертаються на територію країни.
- 4 жовтня лукашенко вперше визнав участь білорусі у війні в Україні. «Що стосується нашої участі у «спеціальній військовій операції» в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових», — заявив диктатор.
- Білорусь допомагає росії у війні проти України, не тільки надаючи доступ до авіабаз і повітряного простору, але й боєприпасами та запчастинами. З початку вторгнення з території білорусі відправили 26 ешелонів із боєприпасами — це майже 250 вагонів вагою понад 10 тисяч тонн.