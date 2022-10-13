Велика Британія надасть Україні гаубиці та ракети для NASAMS

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Велика Британія передасть Україні ракети AMRAAM для систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це оголосив міністр оборони країни Бен Воллес, пише Reuters.

«Останні невибіркові удари росії по цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет AMRAAM в Україну», — заявив Воллес.

Крім того, Велика Британія надасть сотні додаткових ракет до інших типів систем протиповітряної оборони, безпілотники і ще 18 гаубиць.

NASAMS — це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах. 27 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що процес підготовки передачі Україні систем протиповітряної оборони NASAMS триває, а Україна очікує від США дві батареї — це 16 установок для запуску ракет.