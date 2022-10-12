Генасамблея ООН засудила анексію росією українських територій
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.
Резолюцію під назвою «Територіальна цілісність України. Захист принципів Статуту ООН» підтримали 143 зі 193 країн-членів. 33 країни утрималися, пʼять — проголосували проти. Ці пʼять — росія, білорусь, Сирія, КНДР та Нікарагуа.
Резолюція закликає рф припинити російське вторгнення в Україну і не визнавати будь-які зміни статусу областей України.
- 30 вересня путін оголосив про «приєднання» до рф окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Через це США, Канада, Велика Британія і ЄС запровадили нові санкції проти росії.
- 4 жовтня рада федерації росії остаточно схвалила анексію окупованих частин України, а президент Зеленський визнав нікчемними укази путіна про визнання «незалежності» регіонів України.
- Українська влада заявляла, що приєднання росією українських територій нічого не змінить — ЗСУ продовжать звільнювати окуповані землі.