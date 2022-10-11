Білий дім: США працюють над прискоренням доставки в Україну систем NASAMS

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США прискорюють доставку двох зенітно-ракетних комплексів (NASAMS) до України.

Про це 11 жовтня оголосив речник Пентагону Джон Кірбі.

Кірбі відмовився назвати конкретну дату прибуття систем NASAMS, але сказав, що США «безумовно зацікавлені» у надходженні систем якнайшвидше. Ці системи протиповітряної оборони допоможуть виконати прохання президента України Володимира Зеленського щодо посилення ППО.

Раніше президент США Джо Байден погодився укласти контракт на вісім систем NASAMS, які забезпечують захист ближнього та середнього радіусу дії. Це та сама система, яка використовується для захисту повітряного простору у Вашингтоні.

Перед цим Зеленський на віртуальній зустрічі G7 заявив, що треба активізувати зусилля щодо створення «повітряного щита» над Україною на тлі шквалу атак російських крилатих ракет та безпілотників.

NASAMS — це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах. 27 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що процес підготовки передачі Україні систем протиповітряної оборони NASAMS триває, а Україна очікує від США дві батареї — це 16 установок для запуску ракет.

Одна батарея NASAMS зможе захистити цілі квадрати або регіон, оскільки кожну установку можна розмістити на дальності до 25 км. Мобільна зенітна батарея складається з 8—12 пускових установок, залежно від модифікації, 3—8 радіолокаційних станцій N/TPQ-64, двох комплексів управління вогнем, заряджальної і штабної машин.