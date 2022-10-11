У звільнених Святогірську та Лимані ексгумували 78 тіл, зокрема однорічного немовляти
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Донецькій області на території деокупованого Святогірська та Лиману ексгумували 78 тіл, серед яких є й дитячі.
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
У Святогірську правоохоронці ексгумували тіла 34 людей, частина з них — з ознаками насильницької смерті. Також в авто знайдено обгорілі тіла двох громадян, їх особи наразі встановлюються.
Водночас на території звільненого Лиману на кладовищі «Нова Масляківка» виявили близько 110 траншей, серед яких є і могили дітей, зокрема однорічного немовляти. Загалом там ексгумували 44 тіла.
Причетних до убивства людей правоохоронці встановлюватимуть під час розслідування кримінальної справи, яка зареєстрована за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також порушення законів та звичаїв війни (ст. 110, ст. 438 КК України).
- 1 жовтня 2022 року росія оголосила, що вийшла з міста Лиман Донецької області — «через загрозу оточення». 4 жовтня над містом офіційно підняли український прапор.